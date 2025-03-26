26 марта — День рождения кинокомпозитора Алана Сильвестри

26 марта отмечает день рождения Алан Сильвестри — один из самых значимых кинокомпозиторов современности. Родившийся в 1950 году в Нью-Йорке, он стал известен своими саундтреками к культовым фильмам, охватывающим самые разные жанры — от научной фантастики и приключений до драм и комедий.

Сильвестри дважды становился лауреатом премии Grammy и Primetime Emmy, а также номинировался на Оскар и Золотой глобус. Его музыка звучит в таких известных фильмах, как «Форрест Гамп» (1994), «Кто подставил кролика Роджера» (1988), «Полярный экспресс» (2004) и серии «Мстители» от Marvel (2012–2018).

Особое место в его карьере занимает сотрудничество с режиссёром Робертом Земекисом. Вместе они создали саундтреки для «Назад в будущее» (1985–1990), «Контакт» (1997), «Изгой» (2000) и многих других фильмов.

Алан Сильвестри остаётся ключевой фигурой в индустрии кинокомпозиции, а его работы продолжают вдохновлять новые поколения слушателей и кинематографистов. Один из последних работ композитора — саундтрек к фильму «Электрический штат» (2025), постапокалиптической фантастики братьев Руссо.

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Алан Сильвестри — американский композитор и дирижер, ветеран киноиндустрии, который написал музыку для более чем сотни фильмов всех мыслимых жанров. Еще в юном возрасте он научился играть на барабанах, фаготе, кларнете и саксофоне. Поступив в Музыкальный колледж Беркли в Бостоне на отделение джаза, Алан ушел из него спустя два года и поехал в Лас-Вегас выступать в качестве блюзового гитариста. Подробнее с творчеством Алана Сильвестри можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.