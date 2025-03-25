Группа Anoice анонсировали стрим концерта Live in Tokyo 2025

25.03.25
Группа Anoice анонсировали стрим концерта Live in Tokyo 2025

Инструментальный коллектив Anoice объявил о предстоящем стриме концерта Live in Tokyo 2025, который состоится 28 марта в 14:00 (МСК) на YouTube. Запись охватывает полное выступление группы, прошедшее в Токио 9 марта, и предлагает слушателям уникальную возможность погрузиться в атмосферу их живого звучания.

Этот концерт стал первым после выхода альбома Stories in White и демонстрирует фирменный стиль Anoice, сочетающий оркестровую мощь с кинематографическим размахом. В сет-лист вошли композиции со всех семи альбомов группы — от дебютного Remmings до последнего релиза. Зрители смогут услышать как неоклассические произведения с медитативной атмосферой («liange», «all is white»), так и динамичные инструментальные рок-композиции с перегруженными гитарными партиями и перкуссией («kill lies all», «finale»).

Помимо трансляции, концертный альбом Live in Tokyo 2025 будет доступен на Bandcamp по системе «Free or Name Your Price».

Читайте также: Вышел сольный альбом Юки Мураты — 24 Piano Sketches

Похожие новости

Оулавюр Арналдс и Loreen поделились треком «Unknowing» совместного проекта SAGES

24.03.25Оулавюр Арналдс и Loreen поделились треком «Unknowing» совместного проекта SAGES

Исландский композитор Оулавюр Арналдс и шведская певица Loreen выпустили новый трек «Unknowing», завершающий первый мини-альбом их совместного проекта SAGES...

Вышел сольный альбом Юки Мураты — 24 Piano Sketches

20.03.25Вышел сольный альбом Юки Мураты — 24 Piano Sketches

Юки Мурата, японская пианистка, композитор и участница группы Anoice, представила свой новый сольный альбом «24 Piano Sketches». Этот проект длился целый год...

19 марта — день рождения Карлоса Сипа

19.03.2519 марта — день рождения Карлоса Сипа

Сегодня, 19 марта, немецкий композитор и пианист Карлос Сипа отмечает свой день рождения

18 марта — день рождения Николая Римского-Корсакова

18.03.25Николай Римский-Корсаков

18 марта — день рождения Николая Римского-Корсакова, одного из главных представителей русского музыкального романтизма...

Макс Рихтер повторил «спящий» концерт SLEEP

14.03.25Макс Рихтер повторил «спящий» концерт SLEEP

Британский композитор и пионер неоклассики Макс Рихтер вновь представил свою знаменитую восьмичасовую композицию SLEEP в живом исполнении...

Оулавюр Арналдс и певица Loreen представили первые два трека проекта SAGES: Клип

13.03.25Оулавюр Арналдс и певица Loreen представили первые два трека проекта SAGES: Клип

Исландский композитор Оулавюр Арналдс и шведская певица Loreen представили совместный проект SAGES в формате короткометражного фильма...

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10 стр. 2 , помещ. 5н

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402