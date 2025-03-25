Группа Anoice анонсировали стрим концерта Live in Tokyo 2025

Группа Anoice анонсировали стрим концерта Live in Tokyo 202525.03.25
Инструментальный коллектив Anoice объявил о предстоящем стриме концерта Live in Tokyo 2025, который состоится 28 марта в 14:00 (МСК) на YouTube. Запись охватывает полное выступление группы, прошедшее в Токио 9 марта, и предлагает слушателям уникальную возможность погрузиться в атмосферу их живого звучания.
Этот концерт стал первым после выхода альбома Stories in White и демонстрирует фирменный стиль Anoice, сочетающий оркестровую мощь с кинематографическим размахом. В сет-лист вошли композиции со всех семи альбомов группы — от дебютного Remmings до последнего релиза. Зрители смогут услышать как неоклассические произведения с медитативной атмосферой («liange», «all is white»), так и динамичные инструментальные рок-композиции с перегруженными гитарными партиями и перкуссией («kill lies all», «finale»).
Помимо трансляции, концертный альбом Live in Tokyo 2025 будет доступен на Bandcamp по системе «Free or Name Your Price».
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