Группа Anoice анонсировали стрим концерта Live in Tokyo 2025

Инструментальный коллектив Anoice объявил о предстоящем стриме концерта Live in Tokyo 2025, который состоится 28 марта в 14:00 (МСК) на YouTube. Запись охватывает полное выступление группы, прошедшее в Токио 9 марта, и предлагает слушателям уникальную возможность погрузиться в атмосферу их живого звучания.

Этот концерт стал первым после выхода альбома Stories in White и демонстрирует фирменный стиль Anoice, сочетающий оркестровую мощь с кинематографическим размахом. В сет-лист вошли композиции со всех семи альбомов группы — от дебютного Remmings до последнего релиза. Зрители смогут услышать как неоклассические произведения с медитативной атмосферой («liange», «all is white»), так и динамичные инструментальные рок-композиции с перегруженными гитарными партиями и перкуссией («kill lies all», «finale»).

Помимо трансляции, концертный альбом Live in Tokyo 2025 будет доступен на Bandcamp по системе «Free or Name Your Price».

