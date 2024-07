Композитор Шин Джихо и скрипач Генри Лау (Henry Lau), больше известный как Henry, вновь сошлись в жаркой битве за звание лучшего. В этот раз музыканты совместно исполнили на роялях главную тему из сериала «Игра престолов» (Game Of Thrones) композитора Рамина Джавади (Ramin Djawadi) и песню See You Again рэпера Wiz Khalifa и Чарли Пута (Charlie Puth) из фильма «Форсаж 7» (Furious 7), а песню Mojito популярного тайваньского певца Джея Чоу (Jay Chou) Шин Джихо сыграл на рояле под душещипательный аккомпанемент скрипки Henry. Таким образом, они повторили успех своего популярного номера, который состоялся в 2014 году в рамках телешоу «Звездный король» (Star King) и повторил эпизод из музыкальной драмы тайваньского режиссера Джея Чоу «Секрет».

Виртуозности и универсальности Шина Джихо (Shin Jiho) на корейской сцене нет равных. Пианист, композитор, киноактер, он начал играть на пианино в возрасте четырех лет — и это стало смыслом всей его жизни. В юности он уже дирижировал школьным оркестром и дважды был удостоен награды из рук Президента США за достижения в исполнительском искусстве, прежде чем поступить в Школу музыки Джейкобса и Колледж Беркли — самые престижные музыкальные учебные заведения Америки. По-настоящему влюбить в себя аудиторию он смог благодаря глубоким, искренним, эмоциональным произведениям для фортепиано и струнных. Подробнее с творчеством Шина Джихо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В конце 2021 года Шин Джихо отправится в грандиозный тур по России, который впервые охватит 14 городов. Главный романтик и звезда корейской инструментальной музыки исполнит свои лучшие произведения и представит дебютный альбом The Momentist в сопровождении струнных. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/jiho