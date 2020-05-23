Датская певица и пианистка опубликовала несколько записей своего январского выступления в Нью-Йорке в арт-центре National Sawdust. Все исполненные композиции вошли в новый альбом Агнес Обель Myopia, в котором она с особым рвением экспериментирует с техниками обработки, изменения и записи своего призрачного вокала на фоне кротких струнных, рояля, челесты и лютеал-пианино.

Релиз стал в каком-то мере пророческим — он посвящен изоляции от внешнего мира, но был записан задолго до пандемии коронавируса COVID-19. Идейно Myopia является продолжением Citizen of Glass, в котором девушка рассуждает о том, как технологии меняют представления человека о чувствах.

Агнес Обель (Agnes Obel) — одна из самых оригинальных исполнительниц неоклассики. Меланхоличная камерная музыка датской певицы и пианистки с академическим образованием и элегантным голосом укоренена в атмосферном, кинематографическом творчестве Antony & the Johnsons и Лизы Ханниган, но со своей особой скандинавской рафинированной лаконичностью.