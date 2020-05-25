Новый мини-альбом Yiruma получил название Room With a View — это первый крупный релиз знаменитого корейского композитора за последние три года со времен выхода альбома F R A M E в 2017-м. Room With A View состоит из пяти сольных фортепианных произведений, вдохновленных весной. Сам композитор описывает его как «музыку, которая передает чувства, когда ленивым днем наблюдаешь в окно знакомые пейзажи, сидя на старом стуле под теплым солнечным светом».

«В отличие от моих ранних работ, которые повествуют об образах и чувствах, возникающих между людьми, последние являются личным высказыванием. Сегодня я делюсь эмоциями от времени, проведенного в одиночестве: ощущение комфорта, которое дают знакомые места, лень, уединение и воспоминания о поздней ночи. Заглавная композиция Room With a View напоминает о весеннем утре в залитой солнечным светом комнате. Preludio Al Vento («Увертюра ветра») и Sunset Bird вдохновлены звуками проникающего через окно ветра и пением птиц снаружи. Berrylands Rd. — это название дороги, по которой Yiruma каждый день ходил в музыкальный колледж. Наконец, Yellow Room — это воспоминания о детской комнате композитора, выкрашенной в желтый цвет.

У выпускника Музыкальной школы Пёрселла и Королевского колледжа в Великобритании Ли Рума (Yiruma) обширная дискография и несколько фантастически успешных альбомов, которые на родине музыканта в Корее возглавляли не только классические, но и поп-чарты. Есть у композитора и «визитная карточка» — пьеса River Flows in You, которую многие узнают с первых нот. Нежные, плавные пассажи Ли Рума опираются на наследие Моцарта и Равеля, он оригинально интерпретирует их идеи. В его музыке также прослеживается сильное влияние нью-эйджа, а более поздним альбомам свойственны кинематографичность и элементы лаунжа. Подробнее с творчеством Yiruma можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.