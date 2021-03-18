Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». За награду в категории «Лучшая оригинальная музыка к фильму» поборются композиторы Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всех концов света»), Теренс Блэнчард («Пятеро одной крови»), Эмиль Моссери («Минари»), Трент Резнор и Аттикус Росс («Манк») и они же вместе с джазменом Джоном Батистой («Душа»). 93-я церемония вручения наград «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе (рано утром 26 апреля по московскому времени).

«Оскар» — главная и самая престижная премия в мире кино — ежегодно вручается Американской академией кинематографических искусств и наук, в состав которой входит более 6000 человек, разделенных по профессиональным гильдиям (актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры и т. д.). На сегодняшний день награда присуждается в 24 основных категориях.

Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.