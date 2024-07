Рамин Джавади — один из наиболее востребованных кинокомпозиторов современности. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских блокбастеров, компьютерных игр и сериалов, среди которых отдельное место занимает «Игра престолов». Рамин Джавади — автор музыки ко всем восьми сезонам культового сериала HBO.

Еще в юности Рамин Джавади, сын иранского эмигранта, родившийся и выросший в Германии, делал успехи в музыке. Он виртуозно играл на гитаре и пианино, что позволило ему без труда поступить в Колледж Беркли и закончить с отличием самое престижное учебное заведение для музыкантов. Первой работой молодого композитора стал саундтрек к сиквелу популярной компьютерной игры «System Shock», после которой талантливого выпускника Беркли заметил Ханс Циммер и пригласил его на свою студию Remote Control Productions. В период сотрудничества с Хансом Циммером Рамин Джавади принял участие в создании саундтреков к таким культовым фильмам как «Бэтмен: Начало», «Пираты Карибского моря: Проклятие ""Чёрной жемчужины“» и многим другим. Деятельность Джавади как независимого композитора началась с саундтрека к фильму «Блэйд.Троица» — заключительной части трилогии Дэвида Гойера «Блэйд» — и принесла ему контракт с одноименным сериалом.

Следующим знаковым этапом в творчестве композитора стала работа над музыкой к фильму «Железный человек». Рамин Джавади, будучи c детства большим поклонником истории о супергерое-изобретателе, написал для экранизации комикса Marvel «Железный человек» саундтрек, который получил «Грэмми», а его главная тема «Driving With The Top Down» с тяжелой гитарной партией — массовую популярность. Но, несмотря на эту и многочисленные другие бесспорно талантливые работы композитора («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж»), у широкой аудитории имя Рамина Джавади ассоциируется в первую очередь с музыкой к сериалу «Игра престолов». Без малого две сотни композиций, написанные Джавади для самого успешного сериала в истории канала HBO, стали классикой киномузыки.