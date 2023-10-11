CAGMO Rock Orchestra представляет уникальную возможность услышать фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора.

На творчестве группы «Король и Шут» выросло целое поколение русского хоррор-панка. Созданный ими уникальный стиль, стал особенным вкладом в развитие целой культуры. Загадочно-зловещие сюжеты и необычное звучание нашли отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом российского панк-рока.

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В год 35-летия группы и 10-летия со дня смерти ее основателя, легендарного Михаила «Горшка» Горшенева, оркестр CAGMO Rock Orchestra подарит всем поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в новом прочтении. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад, заставляя сердца слушателей сжиматься от ностальгии и восторга.

В программу концерта входят песни: «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и другие хиты, ставшие классикой русского рока.

Все концерты, билеты и информация: https://cagmo.ru/kishs12