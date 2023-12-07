Igor Khabarov – «Changing Colors»

«Changing Colors — долгожданный дебютный полноформатный релиз, над которым я работал больше пяти лет, — не скрывает восторга петербургский композитор. — Именно с набросков к композициям Watercolors и Innocence начался мой путь композитора-неоклассика. Альбом посвящен временам года по образцу сезонных циклов Антонио Вивальди и Петра Ильича Чайковского. Цикл стартует с экспрессивного мая, плавно перетекает в энергичное лето, через тоскливую осень приводит к зимним метелям и завершается позитивными, легкими весенними мелодиями. Названия большинства пьес связаны с моей личной ассоциацией с конкретным месяцем».
плейлист
В 2019 году на лейбле «Неоклассика» вышел студийный дебют Игоря Хабарова, получивший название Changing Colors. Мы узнали у петербургского композитора, что стоит за созданием каждого произведения.
Innocence и Watercolors
Эти произведения родились в качестве набросков более пяти лет назад. Тогда я только начинал работать в жанре неоклассической музыки. В то время сильно вдохновлялся техникой «непрерывной музыки» украинского пианиста Любомира Мельника (Lubomir Melnyk), что отразилось на мелодических рисунках этих пьес. Мой друг, услышав эти наброски, выложил их в сеть от моего имени и показал мне, что такая музыка будет иметь успех среди современных слушателей.
Out of the Blue
Out of the Blue — наиболее сложная по технике исполнения композиция, которая навеяна произведением Hammers Нильса Фрама (Nils Frahm). Последнюю я очень любил играть и всегда мечтал иметь в своем собственном репертуаре столь же сильную вещь. Произведение посвящено маю и его зачастую бушующей стихии и открывает цикл времен года альбома Changing Colors. На композицию снят клип моим другом Никитой Стивиновым в легендарном петербургском Доме композиторов.
A Moment
Композиция об отношениях между людьми. Названия произведений чаще всего появляются намного позже самой музыки. Так и здесь, под данную композицию решили с Никитой Стивиновым снимать наших друзей без сценариев и ролей, в естественной обстановке. Теперь я не могу отделять эту музыку от получившегося видеоряда. Сейчас это разностороннее произведение для меня в первую очередь — про чувства, отношения между людьми и про то, что мы испытываем в каждый момент времени, о желании фокусироваться на этих моментах и не упускать их. Спасибо Никите, что выделил произведение из остального треклиста и помог мне иначе на него взглянуть.
Crash
Самая тяжелая композиция на альбоме посвящена погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году.
Left-Handed
Композиция названа так неспроста. Несмотря на самое классическое и мелодичное звучание на альбоме, на самом деле это экспериментальное произведение, написанное для одной руки.
Deciduous
Самая «осенняя» тема в сезонном цикле. Произведение отличается несколькими модуляциями и особой меланхоличностью, свойственной октябрю.
Extempore
Одна из первых композиций в этом стиле, созданная более пяти лет назад. Импровизационное произведение родилось во время репетиции с первого раза и не претерпевало дальнейших изменений. Позднее идея разовых импровизаций привела к сборнику Be, изданному в 2015 году.
Whiteout и Changing Colors
С этими произведениями связана интересная история. Единственные композиции, которые не входили в первую версию альбома и появились несколько позже. После прослушивания черновой версии альбома моя близкая подруга подсказала, чего не хватает в его финальной части, на ее взгляд. Я прислушался и решил немного доработать треклист. В итоге работы, к моему собственному удивлению, родились два ключевых произведения пластинки — Changing Colors дала заглавие всему альбому, а Whiteout в мгновение разлетелась и стала настоящим хитом. Этими произведениями я обязан моей подруге.
Farewell
Меланхоличное «зимнее» произведение родилось во время совместного выступления с Питером Бродериком (Peter Broderick) в Москве в 2017 году. Музыкант экспромтом зациклил мое имя и с помощью луп-станции и различных примочек синтезировал собственное пение под мою импровизацию. Получилась невероятная экспериментальная смесь стилей, а основная фортепианная линия легла в основу трека Farewell.
Flowering
Тема апреля, моего месяца рождения. Легкая музыка на высоких нотах символизирует капель и отступление затянувшейся питерской зимы. По технике композиция близка произведению Rise со сборника импровизаций Be — однообразный ритмичный паттерн в правой руке тнется по всей длине пьесы, а вся динамика и мелодия лежит на левой руке.