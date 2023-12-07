Igor Khabarov – «Changing Colors»

A Moment

Композиция об отношениях между людьми. Названия произведений чаще всего появляются намного позже самой музыки. Так и здесь, под данную композицию решили с Никитой Стивиновым снимать наших друзей без сценариев и ролей, в естественной обстановке. Теперь я не могу отделять эту музыку от получившегося видеоряда. Сейчас это разностороннее произведение для меня в первую очередь — про чувства, отношения между людьми и про то, что мы испытываем в каждый момент времени, о желании фокусироваться на этих моментах и не упускать их. Спасибо Никите, что выделил произведение из остального треклиста и помог мне иначе на него взглянуть.

Crash

Самая тяжелая композиция на альбоме посвящена погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году.