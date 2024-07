Igor Khabarov – «Changing Colors»

Out of the Blue

Out of the Blue — наиболее сложная по технике исполнения композиция, которая навеяна произведением Hammers Нильса Фрама (Nils Frahm). Последнюю я очень любил играть и всегда мечтал иметь в своем собственном репертуаре столь же сильную вещь. Произведение посвящено маю и его зачастую бушующей стихии и открывает цикл времен года альбома Changing Colors. На композицию снят клип моим другом Никитой Стивиновым в легендарном петербургском Доме композиторов.