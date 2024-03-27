Свершился долгожданный момент для поклонников современной классической и экспериментальной музыки, прославленный композитор Дастин О’Халлоран официально выпустил заветный альбом 1 0 0 1. Смешивая электронные элементы, оркестровые аранжировки и вокал, О’Халлоран погружает слушателей в захватывающее путешествие сквозь звук и внутреннее самопознание. 1 0 0 1, изначально задуманный как танцевальное произведение в сотрудничестве с хореографом Фукико Такасе, превосходит свои истоки, становясь самостоятельным шедевром. О’Хэллоран выражает радость от того, что наконец представляет весь альбом, который он описывает как глубокое творческое путешествие.

Выражая благодарность Брайану Сенти, который совместно написал начальные главы альбома и оказал бесценную поддержку на протяжении его создания, О’Хэллоран подчеркивает погружающую природу произведения. Он призывает слушателей взаимодействовать с альбомом как с цельным произведением, предполагая, что такие погружающиеся впечатления особенно актуальны в настоящий момент. 1 0 0 1 представляет великолепный состав талантов, включая скрипача Брайана Сенти, аранжировщика Романа Винуеса и Будапештский арт-оркестр. Заметные вклады также вносят такие артисты, как Франческо Донаделло, Кларисса Дженсен и хор, в который входят талантливые вокалисты.

Последнее творение О’Хэллорана обещает покорить аудиторию своим сочетанием звукового эксперимента и эмоциональной глубины. Альбом уже доступен на цифровых платформах, а также на виниле и CD

1 0 0 1 – Dustin O’Halloran

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.