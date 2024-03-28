Знаменитый композитор Чэд Лоусон отметил свой 49-й день рождения и особенным посланием, адресованным своим поклонникам. Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на себе, он решил поблагодарить аудиторию. В трогательном видео в социальных сетях Лоусон сосредоточил внимание на своих последователях, призывая к совместному обязательству поддерживать друг друга:

«Привет, сегодня мой день рождения, и знаете что? У меня есть особая свеча, которая символизирует вас: свет, который вы приносите в мир, тепло, которым делитесь с другими, надежда, которую несете в своем сердце. Я понимаю, что жизнь иногда может быть очень трудной. Иногда кажется, что ветер просто пытается погасить ваше пламя, но я хочу, чтобы вы знали, что ваш свет сильнее любой бури. Вы устойчивы, смелы, вы здесь, и это заслуживает празднования»

Лоусон предложил своим поклонникам возвращаться к этому видео, когда им кажется, что их свет угасает: «Пусть это напомнит вам о вашей собственной силе и вашем неукротимом духе, и знайте, что вы никогда не одиноки».

Завершая свое послание, Чэд Лоусон сказал: «Мое праздничное пожелание – видеть ваш свет сияющим ярко не только сегодня, но каждый и день, видеть, как вы преодолеваете любые препятствия, преследуете свои мечты и находите радость в каждом моменте, потому что вы дар этому миру. Спасибо за то, что вы здесь».

Праздничное видеообращение композитора Чэда Лоусона к своим подписчикам

Чэд Лоусон (Chad Lawson) — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона The Chopin Variations достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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