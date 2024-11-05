Юки Мурата поделилась 15-й композицией «radiatus» с альбома 24 Piano Sketches05.11.24
Японская пианистка и композитор Юки Мурата, известная как участница музыкального проекта Anoice, продолжает выпуск сольного альбома 24 Piano Sketches, добавляя к нему два новых трека каждый месяц. Очередная композиция «radiatus» стала 15-м треком этой серии и уже доступна для прослушивания. Вдохновленная ностальгией по лету, «radiatus» воплощает меланхоличные и трогательные эмоции, передающиеся через нежное фортепианное звучание.
Каждая пьеса альбома, записанного на различное аналоговое оборудование (кассетный рекордер, ранние поколения iphone), включает звуки окружающей среды, которые придают музыке уникальный ретро-шарм и атмосферу. Мурата планирует завершить проект к марту 2025 года, выпустив 24 трека, в совокупности олицетворяющих смену сезонов и разные настроения природы. Проект также сопровождается пленочными фотографиями, сделанными участником Anoice, Такахиро Кидо.
Для тех, кто хочет окунуться в сентиментальное музыкальное путешествие по временам года, часть уже альбома доступна на популярных стриминговых платформах и на Bandcamp.
Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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