Японская пианистка и композитор Юки Мурата, известная как участница музыкального проекта Anoice, продолжает выпуск сольного альбома 24 Piano Sketches, добавляя к нему два новых трека каждый месяц. Очередная композиция «radiatus» стала 15-м треком этой серии и уже доступна для прослушивания. Вдохновленная ностальгией по лету, «radiatus» воплощает меланхоличные и трогательные эмоции, передающиеся через нежное фортепианное звучание.

Каждая пьеса альбома, записанного на различное аналоговое оборудование (кассетный рекордер, ранние поколения iphone), включает звуки окружающей среды, которые придают музыке уникальный ретро-шарм и атмосферу. Мурата планирует завершить проект к марту 2025 года, выпустив 24 трека, в совокупности олицетворяющих смену сезонов и разные настроения природы. Проект также сопровождается пленочными фотографиями, сделанными участником Anoice, Такахиро Кидо.

Для тех, кто хочет окунуться в сентиментальное музыкальное путешествие по временам года, часть уже альбома доступна на популярных стриминговых платформах и на Bandcamp.