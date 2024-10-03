Пианистка Anoice Юки Мурата поделилась 12-м треком «fall sketch» с альбома «24 Piano Sketches»

Японская пианистка Юки Мурата, участница группы Anoice, представила новую композицию «fall sketch» — 12-й трек ее масштабного проекта «24 Piano Sketches». В рамках альбома, первая песня которого вышла в начале этого года, Мурата выпускает по две композиции каждый месяц, чтобы к концу года собрать полную коллекцию из 24 произведений. По ее словам, этот альбом задуман как музыкальное отражение смены времен года и эмоциональных оттенков, которые сопровождают их.

Композиция «fall sketch» вдохновлена атмосферой осеннего дня и звуками природы. Юки Мурата делится, что ей нравится наблюдать за озером в ясный осенний день и прислушиваться к успокаивающему шуму волн. Эта задумка отражает ее стремление передать через музыку естественные звуки и ощущения, которые возникают при соприкосновении с окружающим миром.

Каждый трек с альбома «24 Piano Sketches» сопровождается визуальной составляющей — фотографиями, сделанными на Polaroid. Мурата подчеркивает, что таким образом она стремится создать для слушателей более глубокое погружение в атмосферу каждого музыкального произведения и связать их с визуальными образами, которые передают настроение каждого сезона.

Все композиции проекта выпускаются как отдельные синглы. Музыкантка надеется, что слушатели смогут почувствовать смену сезонов и сопутствующие им настроения через ее мелодии.