Новый сингл Юки Мураты «fall sketch» — произведение, символизирующее приход осени и ожидание приближающейся зимы.
Пианистка Anoice Юки Мурата поделилась 12-м треком «fall sketch» с альбома «24 Piano Sketches»03.10.24
Японская пианистка Юки Мурата, участница группы Anoice, представила новую композицию «fall sketch» — 12-й трек ее масштабного проекта «24 Piano Sketches». В рамках альбома, первая песня которого вышла в начале этого года, Мурата выпускает по две композиции каждый месяц, чтобы к концу года собрать полную коллекцию из 24 произведений. По ее словам, этот альбом задуман как музыкальное отражение смены времен года и эмоциональных оттенков, которые сопровождают их.
Композиция «fall sketch» вдохновлена атмосферой осеннего дня и звуками природы. Юки Мурата делится, что ей нравится наблюдать за озером в ясный осенний день и прислушиваться к успокаивающему шуму волн. Эта задумка отражает ее стремление передать через музыку естественные звуки и ощущения, которые возникают при соприкосновении с окружающим миром.
Каждый трек с альбома «24 Piano Sketches» сопровождается визуальной составляющей — фотографиями, сделанными на Polaroid. Мурата подчеркивает, что таким образом она стремится создать для слушателей более глубокое погружение в атмосферу каждого музыкального произведения и связать их с визуальными образами, которые передают настроение каждого сезона.
Все композиции проекта выпускаются как отдельные синглы. Музыкантка надеется, что слушатели смогут почувствовать смену сезонов и сопутствующие им настроения через ее мелодии.
Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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