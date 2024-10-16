Пианистка Anoice Юки Мурата поделилась 14-м треком «cosmos» с альбома «24 Piano Sketches»

16.10.24

Японская пианистка и композитор Юки Мурата, известная по участию в группе Anoice, продолжает радовать поклонников новыми композициями. Сегодня состоялся релиз 14-го трека «cosmos» из ее амбициозного сольного проекта «24 Piano Sketches».

Альбом «24 Piano Sketches» представляет собой уникальный музыкальный эксперимент, рассчитанный на целый год. Каждый месяц Мурата выпускает по два новых трека, создавая таким образом целостную коллекцию из 24 произведений, отражающих течение времени и смену сезонов.

Отличительной особенностью этого альбома является нестандартный подход к записи. Вместо привычной студийной аппаратуры, Мурата использовала кассетный магнитофон, мини-диск и старый iPhone. Благодаря этому, в записи присутствуют не только ноты фортепиано, но и различные шумы – от скрипа инструмента до звуков окружающей среды. Этот непривычный звуковой ландшафт придает музыке особую атмосферу и глубину.

Новый трек «cosmos» — еще одно подтверждение таланта Юки Мураты как композитора и пианистки. Мелодия этого произведения отличается особой красотой и лиричностью, погружая слушателя в атмосферу космической безмятежности.

Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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