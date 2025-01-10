Юки Мурата поделилась 19-м треком «the curtain rises» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата продолжает радовать поклонников своим проектом 24 Piano Sketches. В первый день нового года она представила 19-й трек под названием «the curtain rises». Этот трек стал очередной частью уникального музыкального цикла, в рамках которого композитор выпускает две новые композиции ежемесячно, чтобы к концу года собрать полный альбом из 24 произведений.

В новой композиции «the curtain rises» Юки Мурата деликатно вплела звук колокольчика, который слышен в финальной части произведения. Как поделилась артистка, вдохновение пришло к ней после поездки в Чехию, где её поразили церковные колокола, звонящие в маленьком городке с вершины холма.

В Японии также существует традиция: в канун Нового года звучат 108 ударов колокола в храмах, символизирующих очищение и подготовку к началу нового жизненного цикла. По мнению композитора, звук колокола имеет важное значение в культуре многих стран мира, объединяя людей вне зависимости от их происхождения.

Юки поздравила всех слушателей с Новым годом и поделилась своими размышлениями о прошлом и будущем: «2024 год подарил мне множество замечательных встреч и возможностей. Я продолжу создавать музыку и исполнять её в 2025 году. Пусть новый год принесёт вам счастье и благополучие».