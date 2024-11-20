Юки Мурата поделилась 16-м треком «walking on the golden road» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила новый трек «Walking on the Golden Road» из своего долгосрочного проекта 24 Piano Sketches. Эта композиция стала 16-й в серии, которая пополняется двумя новыми произведениями каждый месяц. В итоге к завершению проекта за год будет выпущено 24 трека. Мурата описывает новую пьесу как меланхоличное и драматичное отражение перехода поздней осени в зиму, передающее ощущение повести или книжной истории.

Проект 24 Piano Sketches отличается минималистичным подходом: записи создаются с использованием ретро-оборудования, такого как кассетные магнитофоны и старые модели iPhone. Этот выбор придаёт произведениям теплоту и ностальгию, возвращая слушателей к ранним работам Юки Мураты, включая её дебютный альбом Films.

Каждый трек сопровождается обложкой с полароидными фотографиями, созданными её супругом и коллегой по группе Anoice, Такахиро Кидо. Эти изображения отражают сезонные изменения, перекликаясь с атмосферой музыки.