Юки Мурата поделилась 16-м треком «walking on the golden road» с альбома 24 Piano Sketches

Юки Мурата поделилась 16-м треком «walking on the golden road» с альбома 24 Piano Sketches20.11.24
Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила новый трек «Walking on the Golden Road» из своего долгосрочного проекта 24 Piano Sketches. Эта композиция стала 16-й в серии, которая пополняется двумя новыми произведениями каждый месяц. В итоге к завершению проекта за год будет выпущено 24 трека. Мурата описывает новую пьесу как меланхоличное и драматичное отражение перехода поздней осени в зиму, передающее ощущение повести или книжной истории.
Проект 24 Piano Sketches отличается минималистичным подходом: записи создаются с использованием ретро-оборудования, такого как кассетные магнитофоны и старые модели iPhone. Этот выбор придаёт произведениям теплоту и ностальгию, возвращая слушателей к ранним работам Юки Мураты, включая её дебютный альбом Films.
Каждый трек сопровождается обложкой с полароидными фотографиями, созданными её супругом и коллегой по группе Anoice, Такахиро Кидо. Эти изображения отражают сезонные изменения, перекликаясь с атмосферой музыки.
Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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