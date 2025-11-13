Ю-Пэн Чэнь поделился новым альбомом FANTASYLAND

Ю-Пэн Чэнь поделился новым альбомом FANTASYLAND13.11.25
Китайский композитор, пианист и продюсер Ю-Пэн Чэнь, известный по работе над саундтреками к видеоиграм и фильмам, представил расширенное издание своего альбома Fantasyland на лейбле Deutsche Grammophon. Этот релиз стал знаковым событием: Чэнь стал первым китайским композитором, подписавшим эксклюзивный контракт с лейблом.
Альбом записан совместно с Лондонским филармоническим оркестром под управлением Роберта Зиглера и включает не только 11 оригинальных треков, но и четыре новых произведения, специально созданных и аранжированных для этого издания.
Одним из них стала композиция Fantasyland’s Invitation — фортепианное переложение песни Traveller, лично исполненное и записанное композитором. Также издание сопровождается буклетом с комментариями Чэня, в котором он рассказывает о вдохновении, творческом пути и идеях, лежащих в основе альбома.
Мировую известность Чэнь получил как автор и продюсер музыки к популярной игре Genshin Impact. Его оркестровые и этнически окрашенные саундтреки принесли ему многочисленные награды, включая премию Annual Game Music Awards (2020) и номинацию на World Soundtrack Awards (2019).
Альбом Fantasyland, впервые вышедший в 2024 году, стал для композитора своеобразным рубежом. Он создавался после ухода Чэня из HOYO-MiX и был задуман как рефлексия о творческом пути и начало новой главы жизни. По форме это симфоническая сюита, объединяющая восточные и западные музыкальные традиции. В ней звучат не только фортепиано, но и аккордеон, ситар, кото, сякухати, эрху, пипа, бансури и другие национальные инструменты, исполненные ведущими музыкантами.
Читайте также: Такахиро Кидо и Юки Мурата анонсировали новый альбом Winter Ambience
Похожие новости
Оулавюр Арналдс назвал свою любимую композицию Рюити Сакамото11.11.25
Оулавюр Арналдс назвал композицию Рюити Сакамото «andata» из альбома async (2017) своей любимой работой японского композитора...
Такахиро Кидо и Юки Мурата анонсировали новый альбом Winter Ambience11.11.25
5 декабря состоится релиз нового альбома Winter Ambience — пятой работы проекта Tokyo Ambient Collective...
Макс Рихтер выпустил третий сингл с саундтрека Hamnet — «See Things That Others Don’t»07.11.25
Композитор Макс Рихтер выпустил новый сингл «See Things That Others Don’t», ставший третьей композицией из предстоящего саундтрека к фильму «Hamnet»...
Вышел новый сингл Макса Рихтера — «Of The Undiscovered Country» из саундтрека к фильму «Хамнет»06.11.25
Композитор Макс Рихтер поделился новым синглом под названием «Of The Undiscovered Country», который войдет в саундтрек к фильму «Хамнет»...
Юки Мурата и Такахиро Кидо выпустят альбом Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве в 2019 году05.11.25
Юки Мурата и Такахиро Кидо, участники коллектива Anoice, объявили о скором выходе нового альбома под названием Music for Piano and Chamber Orchestra...
Yiruma поделился новой композицией [b l ū] — the blue between15.10.25
Южнокорейский пианист и композитор Yiruma поделился новым синглом «[b l ū] — the blue between», продолжая серию минималистичных и созерцательных работ...