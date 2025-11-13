Ю-Пэн Чэнь поделился новым альбомом FANTASYLAND

Китайский композитор, пианист и продюсер Ю-Пэн Чэнь, известный по работе над саундтреками к видеоиграм и фильмам, представил расширенное издание своего альбома Fantasyland на лейбле Deutsche Grammophon. Этот релиз стал знаковым событием: Чэнь стал первым китайским композитором, подписавшим эксклюзивный контракт с лейблом.

Альбом записан совместно с Лондонским филармоническим оркестром под управлением Роберта Зиглера и включает не только 11 оригинальных треков, но и четыре новых произведения, специально созданных и аранжированных для этого издания.

Одним из них стала композиция Fantasyland’s Invitation — фортепианное переложение песни Traveller, лично исполненное и записанное композитором. Также издание сопровождается буклетом с комментариями Чэня, в котором он рассказывает о вдохновении, творческом пути и идеях, лежащих в основе альбома.

Мировую известность Чэнь получил как автор и продюсер музыки к популярной игре Genshin Impact. Его оркестровые и этнически окрашенные саундтреки принесли ему многочисленные награды, включая премию Annual Game Music Awards (2020) и номинацию на World Soundtrack Awards (2019).

Альбом Fantasyland, впервые вышедший в 2024 году, стал для композитора своеобразным рубежом. Он создавался после ухода Чэня из HOYO-MiX и был задуман как рефлексия о творческом пути и начало новой главы жизни. По форме это симфоническая сюита, объединяющая восточные и западные музыкальные традиции. В ней звучат не только фортепиано, но и аккордеон, ситар, кото, сякухати, эрху, пипа, бансури и другие национальные инструменты, исполненные ведущими музыкантами.

