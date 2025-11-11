Оулавюр Арналдс назвал свою любимую композицию Рюити Сакамото

Исландский композитор и продюсер Оулавюр Арналдс рассказал о своем восхищении творчеством Рюити Сакамото в выпуске шоу Solid Air музыканта и ведущего Деррика Джи. Арналдс назвал композицию «andata» из альбома async (2017) своей любимой работой японского композитора.

По словам Арналдса, именно в этом произведении проявляется уникальный дар Сакамото — способность превращать простоту в глубину:

«Это одна из его самых красивых композиций. Она переносит тебя от очень деликатного фортепиано в начале к совершенно иному миру. Как он этого добился? Я пытался повторить подобное — даже написал композицию как упражнение, чтобы понять, как Рюити сделал это. У меня не получилось. Более того, здесь есть еще один уровень — переход в третье пространство, и именно это для меня поразительно», — поделился Арналдс.

Оулавюр Арналдс отметил, что Сакамото был для него «чрезвычайно вдохновляющей фигурой» и оказал значительное влияние на его собственный музыкальный язык.

Композиция «andata» открывает альбом async, который стал одной из последних крупных студийных работ Рюити Сакамото. В этом произведении, как и во всем альбоме, звучит философия позднего периода творчества композитора — размышление о времени, жизни и тишине.

