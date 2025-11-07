Макс Рихтер выпустил третий сингл с саундтрека Hamnet — «See Things That Others Don’t»

Композитор Макс Рихтер выпустил новый сингл «See Things That Others Don’t», ставший третьей композицией из предстоящего саундтрека к фильму «Hamnet» — экранизации романа Мэгги О’Фаррелл. Работа над музыкой проходила в тесном сотрудничестве с режиссёром Хлои Чжао и съёмочной командой, а сам Рихтер называет этот проект «вдохновляющим путешествием».

Рихтер отмечает, что для него важно было «создать музыку, способную передать тихие, интимные моменты истории и эмоциональную глубину персонажей».

Ранее композитор уже представил два трека из этого проекта — «Of The Sky» и «Of The Undiscovered Country», которые задали тон будущему альбому. Полный саундтрек Hamnet (Original Motion Picture Soundtrack) уже доступен для предварительного заказа, а выход фильма и музыкального сопровождения ожидается в конце 2025 года.

Читайте также: Вышел новый сингл Макса Рихтера — «Of The Undiscovered Country» из саундтрека к фильму «Хамнет»