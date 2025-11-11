Такахиро Кидо и Юки Мурата анонсировали новый альбом Winter Ambience

5 декабря, в день Bandcamp Friday, состоится релиз нового альбома Winter Ambience — пятой работы проекта Tokyo Ambient Collective, объединяющего эмбиент-музыкантов с переменным составом. Над пластинкой работали основатели коллектива — Такахиро Кидо и Юки Мурата (участники группы Anoice), Кэндзи Азума, Сами Элу, а также новый участник — итальянский аккордеонист Александро Амбрози.

Как следует из названия, альбом вдохновлён темой зимы и создан в полностью импровизационном формате. Его звучание сочетает холодную атмосферу зимнего сезона с теплом камерных инструментов. Особое место в записях занимает аккордеон Амбрози, чей тембр придаёт композициям многоцветность и глубину. В отдельных моментах инструмент звучит, по словам участников, как японский сё — традиционный духовой инструмент, используемый в музыке гагаку.

Помимо аккордеона, музыканты записывали фортепиано, ханг, глокеншпиль, калимбу и синтезаторы, чередуя исполнителей и раскрывая индивидуальность каждого из них. Важным элементом звучания стали также мелодии на свирели, флейте бау и индейской флейте, исполненные Кэндзи Азумой.

Winter Ambience передаёт ощущение перехода от суровой, холодной зимы к более мягкой и уютной — словно от морозного утра к вечеру у камина. Релиз выйдет 5 декабря в цифровом формате на Bandcamp, а позже ожидается и физическое издание.

