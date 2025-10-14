Новый клип Роберто Качапальи на композицию «Sky Door – Solo Piano»

Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья представил новый клип на композицию «Sky Door – Solo Piano», записанный в туринском Teatro Vittoria. Видеоработа стала визуальным продолжением музыкального произведения, вдохновлённого духовными практиками и поиском внутреннего покоя.

Как рассказал сам Качапалья, идея «Sky Door» возникла после его путешествия в Священную пещеру Маратика в Восточном Непале — одном из наиболее почитаемых буддийских мест. Вдохновившись атмосферой этого пространства, композитор создал музыку как форму «движущейся медитации», в которой звук становится проводником между внутренним и внешним мирами.

Режиссёром клипа выступила Элеонора Капитани, хореографию и художественное руководство осуществила Матильде Демарки, а пластическую часть исполнила танцевальная труппа Arké. В видео танцовщики двигаются медленно и созерцательно, реагируя на звучание фортепиано и погружаясь в атмосферу тишины и присутствия. Финал композиции — момент полной остановки, символизирующий внутреннюю тишину и осознанное слушание.

По словам Качапальи, видеоработа приглашает зрителя «смотреть с тем же вниманием и присутствием, с каким создавалась музыка».

Музыкальное видео «Sky Door – Solo Piano» доступно для просмотра на официальном YouTube-канале Роберто Качапальи.

