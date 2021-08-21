Wardruna и норвежская труппа современного танца FRIKAR представили видео на песню Andvevarljod из альбома Kvitravn, которое обращается к климатической повестке.

«Я долгое время восхищался талантом FRIKAR соединять прошлое с настоящим в их художественном самовыражении, — говорит фронтмен группы Эйнар Селвик. — Во многом оно очень похоже на наш собственный музыкальный подход к истории и древнескандинавским традициям. Излишне говорить, что я был очень рад, когда они предложили создать видео-перформанс, дав свою интерпретацию нашей песни Andvevarljod».

Эйнара поддерживает норвежский режиссер и хореограф Халлгрим Хансгард: «Меня невероятно вдохновляет то, как Wardruna удалось использовать вдохновение скандинавской народной музыкой для создания собственного звучания, высвобождающего внутреннюю силу, лежащую за пределами сознания. Мы все увлеченно интересуемся тем, как скандинавская мифология связывает человечество с природой. Covid-19 отвлек людей от климатического кризиса, и я надеюсь, что этот клип вдохновит нас на воссоединение с природой».

Andvevarljod повествует о нордических божествах судьбы, норнах, прядущих жизненные нити, и общем представлении норвежцев и саамов о том, что душа человека связана с ветром — как до, так и после рождения. В записи композиции в качестве приглашенных артистов приняли участие небольшой ансамбль известных норвежских исполнителей традиционной песни — Кирстен Бротен Берг, Сигрид Берг, Унни Лёвлид, Ингебьорг Рейнхольдт — и вокалистка Линди-Фэй Хелла. В съёмках музыкального видео приняли участие танцоры FRIKAR Сикия Чи Мастерс Хейен, Хокон Ховелсруд Одден, Николай Бо Фишер Нильсен и Халлгрим Хансгард. Это первая коллаборация Wardruna и FRIKAR, несмотря на то, что обе команды активно ездят по миру с новыми художественными формами, вдохновленными норвежскими народными традициями.

Норвежская группа Wardruna воссоздает культурные традиции Северной Европы в современной повестке дня, вдыхая новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Во время концертов скальдов на сцене оживают древние мифы и легенды о мудрецах, конунгах свирепых викингов и пророчествах богов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Wardruna и ее фронтмена Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2022 году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием оркестра и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 11 июня группа выступит в Москве, а на следующий день, 12 июня — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna