По случаю юбилея премии World Soundtrack Awards новый ежегодный альбом будет посвящен всем тринадцати победителям основной категории «Композитор года» за последние два десятилетия. В сборник под названием World Soundtrack Awards: Tribute to the Film Composer войдут произведения Анджело Бадаламенти, Николаса Брителла, Картера Бёруэлла, Микаэля Данна, Александра Деспла, Патрика Дойла, Майкла Джаккино, Эллиота Голденталя, Джеймса Ньютона Ховарда, Альберто Иглесиаса, Йохана Йоханнссона, Джона Уильямса и Габриэля Яреда.

В качестве дани уважения мастерам киномузыки в альбом войдут студийные записи произведений и аранжировки, которые никогда ранее не издавались на компакт-дисках. В частности, концертные сюиты, такие как «Игра в имитацию» Александра Деспла и «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность» Майкла Джаккино, а также специальные оркестровые аранжировки таких произведений, как The Voice of Love Анджело Бадаламенти из сериала «Твин Пикс» и Never Forget Патрика Дойла из фильма «Убийство в Восточном экспрессе». Завершают альбом завершают два бонусных произведения: премьера World Soundtrack Awards Fanfare, написанной Элмером Бернстайном специально для церемонии награждения, и Tribute to the Film Composer, уникальный оммаж Джону Уильямсу, который объединяет темы из более 23 различных фильмов, получивших или номинированных на премию «Оскар».

Напомним, что недавно были объявлены номинанты XX юбилейной премии World Soundtrack Awards. В этом году на главную награду «Композитор года» претендуют Александр Деспла, Хильдур Гуднадоуттир, Томас Ньюман, Бенджамин Уоллфиш и Джон Уильямс. Церемония вручения пройдет 24 октября в формате онлайн. Прямая трансляция будет вестись из киноцентра Kinepolis в Генте. В праздничной программе прозвучат саундтреки Александра Деспла, Габриэля Яреда и Майкла Абельса в исполнении Брюссельского филармонического оркестра и Хора Фламандского радио под управлением маэстро Дирка Броссе, которые будут предварительно записаны в Брюсселе, в Культурном центре Flagey.

В свою очередь, в 2021 году Александр Деспла впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 6 мая французский композитор будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 7 мая, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.