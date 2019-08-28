В своем третьем альбоме, получившим название Retronyms, немецкий пианист и композитор объединяет свои академические знания (Карлос — выпускник Университета музыки и исполнительского искусства в Мюнхене) с интересом к экспериментальным формам и поп-музыке. После многочисленных живых выступлений на протяжении многих лет, множества совместных работ с коллегами по цеху и, среди прочего, работ для театра и кино, он пригласил разных музыкантов в свою мюнхенскую студию для записи восьми пьес.

В Retronyms импровизация идет рука об руку с высоким искусством композиции, в то время как акустические (и иногда необычные) инструменты, такие как челеста, соседствуют с электронными и аналоговыми синтезаторами. Между авангардной эстетикой открывающего альбом произведения fanfare, оркестровой senna’s joy и заключительной импровизационной пьесой paon Сипа радикально расширяет свой композиторский подход. Каждая нота в этом альбоме тщательно продумана, и все же Retronyms излучает внутреннюю живость.

Карлос Сипа никогда не разделял всеобщего увлечения немецких композиторов скрещиванием классической и электронной музыки. Композитор из Мюнхена уже на первой пластинке нащупал свою манеру игру на фортепиано: резкую, динамичную, экспрессивную. Он выступает за чистое, акустическое звучание. Музыкант построил в подвале своего дома крошечную студию, где экспериментирует с экзотическими инструментами, в числе которых тростниковый орган, цимбалы, деревянные перкуссии. Исконная природа звука увлекает его больше, чем программирование. Подробнее с творчеством Карлоса Сипы можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.