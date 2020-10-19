Оулавюр Арналдс представил новый сингл Loom, который композитор записал совместно с британским музыкантом Bonobo. Произведение станет частью нового альбома исландца под названием some kind of peace, который увидит свет 6 ноября.

«В прошлом году после совместного путешествия по исландским высокогорным районам мы с Bonobo провели пару дней в студии с максимальной пользой и качественной музыкой. Loom — одна из композиций, родившихся в процессе той сессии, и по прошествии времени, когда я начал писать остальную часть альбома, я все время к ней возвращался. Безмятежная энергия этой композиции прекрасно воплощена в прекрасном клипе режиссера Нилса Кастильона — истинное свидетельство того, что мы растворяемся в настоящем моменте», — комментирует релиз композитор.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds