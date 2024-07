Американский композитор объявил о скором выходе второй части своего альбома авторской музыки под названием Exit Ghost II. Первая часть вышла в прошлом году, когда мир впервые охватила пандемия коронавируса COVID-19, и стала для Пола Хаслингера своеобразным побегом от реальности. Мрачная атмосфера альбома полностью соответствовала коллективной травме, охватившей планету. Первой ласточкой Exit Ghost II стал макси-сингл с произведениями Mishkin и Septuagint для фортепиано, струнных и синтезаторов. Релиз намечен на 6 июня.

«Работая над новым альбомом, я почувствовал желание дополнить интроспективную и мрачную атмосферу первой части контрэлементом, к инь добавить ян, замкнуть круг. Exit Ghost II стал необходимым условием для возвращения после года, проведенного в море», — рассуждает образами кинокомпозитор. Напомним, в конце прошлого года в прокат вышел фантастический боевик «Охотник на монстров» режиссера Пола У. С. Андерсона с Милой Йовович в главной роли с музыкой Пола Хаслингера.

Пол Хаслингер (Paul Haslinger) — американский композитор, бывший участник группы Tangerine Dream, автор музыки к франшизам «Обитель зла», «Другой мир», «Смертельная гонка», фильмам «Мальчики-налётчики», «Охотник на монстров», «Добро пожаловать в рай!», «Вакансия на жертву», видеоиграм серии Rainbow Six, Far Cry Instincts и Need For Speed Undercover.