20 октября исполнился год с момента выхода альбома «Сны Чайковского» (англ. Tchaikovsky Dreams), созданного оркестром Неоклассика. Этот альбом представляет собой смелую и изысканную интерпретацию произведений Петра Ильича Чайковского, одного из самых известных русских композиторов. Оркестр взял за основу знаменитые произведения Чайковского и переосмыслил их в стиле современной неоклассики, создав уникальное музыкальное полотно, которое сочетает элементы классической музыки с новыми звуковыми технологиями и подходами.

Проект Tchaikovsky Dreams вызвал широкий интерес не только среди поклонников классической музыки, но и среди слушателей, открытых к современным интерпретациям великих произведений. Композиции альбома варьируются от нежных и мелодичных до величественных и торжественных, отражая богатство эмоций и глубину музыки композитора.

Этот проект представляет собой мост между классическим наследием и современным музыкальным искусством, показывая, как великие произведения прошлого могут вдохновлять и в наше время.