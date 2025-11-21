Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились первыми синглами с альбома Music for Piano and Chamber Orchestra

21.11.25

Японские композиторы Такахиро Кидо и Юки Мурата, ключевые участники группы Anoice, представили два первых сингла с их грядущего совместного альбома Music for Piano and Chamber Orchestra. Премьера этих треков уже состоялась на платформе SoundCloud.

Альбом включает переработки десяти произведений, выпускавшихся ранее в рамках проектов Anoice и сольных работ музыкантов, и записан с участием камерного подразделения оркестра CAGMO.

Музыкально релизы демонстрируют расширение звучания дуэта: вместо привычного камерного подхода акцент теперь смещён на взаимодействие фортепиано (всегда в исполнении Мураты) и струнного оркестра под руководством Кидо как дирижёра и аранжировщика.

Особое внимание уделено деталям оркестровки: изящная фактура струнных, дыхание исполнителей и насыщенность акустики достигают нового уровня выразительности.

Предстоящий альбом Music for Piano and Chamber Orchestra запланирован к выпуску 15 декабря 2025 года.

