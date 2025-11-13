Ryuichi Sakamoto: Diaries — Вышел трейлер документального фильма Рюити Сакамото

28 ноября 2025 года в Японии выйдет в прокат документальный фильм «Ryuichi Sakamoto: Diaries», посвящённый последним трём с половиной годам жизни одного из самых влиятельных композиторов современности. Режиссёром картины стал Кэнсэй Омори, ранее работавший с Сакамото над документальной лентой CODA (2017).

Фильм основан на личных дневниках Сакамото, в которых он описывал борьбу с болезнью, размышления о природе, времени и смысле творчества. Голосом композитора в фильме стал актёр и танцовщик Мин Танака, близкий друг Сакамото, чьё прочтение текстов придаёт повествованию особую эмоциональную глубину.

Проект включает редкие архивные кадры и непубликованные ранее записи из личного архива семьи Сакамото. Зрители увидят эпизоды из его повседневной жизни — дом в Нью-Йорке, больничную палату, студию, где проходило последнее выступление, а также кадры общения с участником Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси.

Музыкальная часть фильма опирается на невыпущенные композиции и наброски последних работ композитора. Это придаёт фильму особое звучание — как будто зритель становится свидетелем того, как Сакамото до последних дней продолжал творить, искать и переосмысливать музыку.

В основу картины легла идея, неоднократно встречавшаяся в записях Сакамото, — «музыка, которая не остаётся» (music that does not remain). Этот мотив отражает его философию последних лет: принятие мимолётности искусства и жизни, стремление к чистоте звука, не подверженного времени.

Фильм расширяет материал документального проекта NHK «Last Days: Ryuichi Sakamoto» (2024), добавляя новые съёмки, комментарии и ранее не звучавшие фрагменты музыки, превращая историю композитора в кинематографическое размышление о памяти, тишине и прощании.

«Ryuichi Sakamoto: Diaries» выйдет в японский прокат 28 ноября 2025 года. Официальный сайт фильма содержит трейлер и обновления о международных показах.

