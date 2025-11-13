Ryuichi Sakamoto: Diaries — Вышел трейлер документального фильма Рюити Сакамото

Ryuichi Sakamoto: Diaries — Вышел трейлер документального фильма Рюити Сакамото13.11.25
28 ноября 2025 года в Японии выйдет в прокат документальный фильм «Ryuichi Sakamoto: Diaries», посвящённый последним трём с половиной годам жизни одного из самых влиятельных композиторов современности. Режиссёром картины стал Кэнсэй Омори, ранее работавший с Сакамото над документальной лентой CODA (2017).
Фильм основан на личных дневниках Сакамото, в которых он описывал борьбу с болезнью, размышления о природе, времени и смысле творчества. Голосом композитора в фильме стал актёр и танцовщик Мин Танака, близкий друг Сакамото, чьё прочтение текстов придаёт повествованию особую эмоциональную глубину.
Проект включает редкие архивные кадры и непубликованные ранее записи из личного архива семьи Сакамото. Зрители увидят эпизоды из его повседневной жизни — дом в Нью-Йорке, больничную палату, студию, где проходило последнее выступление, а также кадры общения с участником Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси.
Музыкальная часть фильма опирается на невыпущенные композиции и наброски последних работ композитора. Это придаёт фильму особое звучание — как будто зритель становится свидетелем того, как Сакамото до последних дней продолжал творить, искать и переосмысливать музыку.
В основу картины легла идея, неоднократно встречавшаяся в записях Сакамото, — «музыка, которая не остаётся» (music that does not remain). Этот мотив отражает его философию последних лет: принятие мимолётности искусства и жизни, стремление к чистоте звука, не подверженного времени.
Фильм расширяет материал документального проекта NHK «Last Days: Ryuichi Sakamoto» (2024), добавляя новые съёмки, комментарии и ранее не звучавшие фрагменты музыки, превращая историю композитора в кинематографическое размышление о памяти, тишине и прощании.
«Ryuichi Sakamoto: Diaries» выйдет в японский прокат 28 ноября 2025 года. Официальный сайт фильма содержит трейлер и обновления о международных показах.
Читайте также: Ю-Пэн Чэнь поделился новым альбомом FANTASYLAND
Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Ю-Пэн Чэнь поделился новым альбомом FANTASYLAND13.11.25
Китайский композитор, пианист и продюсер Ю-Пэн Чэнь представил расширенное издание своего альбома Fantasyland на лейбле Deutsche Grammophon...
Оулавюр Арналдс назвал свою любимую композицию Рюити Сакамото11.11.25
Оулавюр Арналдс назвал композицию Рюити Сакамото «andata» из альбома async (2017) своей любимой работой японского композитора...
Такахиро Кидо и Юки Мурата анонсировали новый альбом Winter Ambience11.11.25
5 декабря состоится релиз нового альбома Winter Ambience — пятой работы проекта Tokyo Ambient Collective...
Макс Рихтер выпустил третий сингл с саундтрека Hamnet — «See Things That Others Don’t»07.11.25
Композитор Макс Рихтер выпустил новый сингл «See Things That Others Don’t», ставший третьей композицией из предстоящего саундтрека к фильму «Hamnet»...
Вышел новый сингл Макса Рихтера — «Of The Undiscovered Country» из саундтрека к фильму «Хамнет»06.11.25
Композитор Макс Рихтер поделился новым синглом под названием «Of The Undiscovered Country», который войдет в саундтрек к фильму «Хамнет»...
Юки Мурата и Такахиро Кидо выпустят альбом Music for Piano and Chamber Orchestra, записанный в Москве в 2019 году05.11.25
Юки Мурата и Такахиро Кидо, участники коллектива Anoice, объявили о скором выходе нового альбома под названием Music for Piano and Chamber Orchestra...