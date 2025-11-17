Никлас Пашбург поделился новой композицией «À La Maison»17.11.25
Немецкий композитор и пианист Никлас Пашбург представил новую фортепианную композицию «À La Maison», ставшую первым релизом перед выходом его следующего сольного EP L’Écho de Bretagne, запланированного на 27 марта 2026 года.
Произведение создано в период творческой паузы, которую Пашбург взял в 2024 году, покинув цифровую среду и переехав в небольшую деревню в Бретани. По словам музыканта, он оказался в старом доме с вековым роялем и минимальным техническим оснащением — единственным устройством записи стал переносной магнитофон. Это позволило зафиксировать музыку в максимально естественной форме.
«À La Maison» была записана с первого дубля: Пашбург сел за рояль сразу после телефонного разговора с близким человеком и импровизировал без подготовки. Именно эта версия — с сырой акустикой, шумами ленты и всеми непреднамеренными деталями — вошла в финальный релиз.
Композиция посвящена теме дома как внутреннего ощущения, которое может быть связано с местом, человеком или переживаемым моментом. Пашбург продолжает развивать свой характерный минималистичный стиль, делая акцент на непосредственности исполнения и теплоте аналоговой записи.
«À La Maison» уже доступна на стриминговых сервисах.
