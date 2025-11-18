Хания Рани выпустила новый альбом — Non Fiction

Польская пианистка и композитор Хания Рани представила новый студийный альбом — Non Fiction - A Piano Concerto in Four Movements. Это концертное сочинение, разделённое на четыре части, исполнено при участии Manchester Collective под управлением дирижёра Хью Бранта. Также в записи приняли участие Джек Уайли (сопрано-саксофон) и Валентина Магалетти (перкуссия и тимпаны).

Запись альбома велась в легендарной студии Abbey Road Studios в Лондоне 29, 30 и 31 января. По словам самой артистки, работа над Non Fiction стала «безумным, но прекрасным приключением». Она отметила, что композиция должна обнимать слушателя, словно пространство для размышлений и созерцания.

Музыкально альбом представляет собой продолжение поисков Рани: её характерный минимализм сочетается здесь с более крупной формой и органичной интеграцией оркестра и перкуссии. Результатом стал насыщенный, глубокий саунд, в котором фортепианные линии перекликаются с саксофоном и ударной текстурой.

Релиз Non Fiction укрепляет статус Хании Рани как одного из ведущих современных композиторов минималистического и классического направления. Альбом уже доступен на цифровых платформах.

