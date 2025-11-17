Фабрицио Патерлини выпустил новый альбом Layers17.11.25
Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини выпустил новый альбом Layers. Работа стала очередным этапом его творческой эволюции и одновременно — концептуальным проектом, сочетающим студийную запись и живое исполнение.
Альбом создан в сотрудничестве с дуэтом LoopArc — виолончелистом Марко Ремондини и скрипачом Стефано Зени. В концертном формате трио выступает на одной сцене, объединяя фортепиано, струнные инструменты и живую электронику. Такой подход позволяет выстраивать динамические структуры в реальном времени и формировать многослойное звучание, лежащее в основе проекта.
Центральным принципом Layers стала так называемая вертикальная композиция. Каждая пьеса развивается через серии лупов, которые музыканты создают на сцене — один слой накладывается на другой, образуя сложную и постоянно эволюционирующую текстуру. Патерлини соединяет мягкие фортепианные линии, расширенные тембры струнных и электронные импульсы, формируя звуковое пространство, в котором минимализм переходит в насыщенную оркестровую выразительность.
По словам автора, Layers отражает новое направление его творчества. Несмотря на узнаваемую лиричность и меланхоличность, характерные для предыдущих работ, альбом выходит за рамки традиционного неоклассического звучания. Он опирается на импровизацию, живую энергию исполнения и эксперимент с формой, благодаря чему музыка приобретает более пространственный и подвижный характер.
Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от сегодняшних тенденций. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
