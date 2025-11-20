Филипп Гласс и Тензин Чугьял выпустили совместный альбом — Be the Sky

Состоялся релиз нового совместного альбома американского композитора Филиппа Гласса и тибетского музыканта и культурного посла Тензина Чугьяла. Пластинка под названием Be the Sky стала их очередным творческим диалогом, продолжающим сотрудничество, начавшееся более двадцати лет назад, и приурочена к 90-летию Его Святейшества Далай-ламы XIV.

Гласс и Чугьял впервые выступили вместе после приглашения композитора на концерт в Carnegie Hall, что положило начало устойчивому партнерству. За прошедшие годы артисты выработали уникальный язык взаимодействия, соединяющий тибетскую традицию и современные минималистские техники.

Be the Sky объединяет оригинальные композиции, созданные ими за это время. Гласс лично исполняет фортепианную партию в титульном треке. В записи также приняли участие лауреаты «Грэмми» Scorchio Quartet, актриса Саори Цукада, мультиинструменталист Алекс Ринг Грей, а также дети из тибетской деревни Tibetan Children’s Village, где вырос Чугьял.

Альбом опирается на тибетскую поэзию — как традиционную (включая тексты Миларепы), так и современную, — а также молитвы Далай-ламы. Темы изгнания, памяти, духовного наследия и связи поколений проходят через всю структуру записи.

Альбом открывает композиция “Snowy Mountains – Gangri”, в которой традиционное тибетское звучание сочетается с оркестровкой в духе позднего Гласса. В записи участвуют более ста детей из Tibetan Children’s Village, что придает произведению характер музыкального посвящения. Премьера состоялась на Tibet House Benefit Concert в Carnegie Hall в 2025 году.

Следующий трек, “Until Space Remains”, основан на любимом стихе Шантидевы. Здесь Чугьял соединяет вокальные импровизации с звучанием драянена, фортепиано Грея и струнных Scorchio Quartet, создавая развернутую медитативную форму.

Поэма Чугьяла “Who Am I” в одноименной композиции исследует тему идентичности. Саори Цукада читает текст, сопровождаемый мягкими клавишными, голосовыми вставками и звучанием бамбуковой флейты линбу.

В “River of Joy – Kyichu” музыкант обращается к историческому моменту — пересечению Далай-ламой реки Кьичу во время бегства из Тибета в 1959 году. Произведение, ранее представленное на сцене National Sawdust, сочетает вокал с фортепианными и струнными партиями, формируя образ памяти о родине.

Композиции “From a Single Thought” и “Karmic Mandala” развивают темы сознания, памяти и взаимосвязанности действий, объединяя голос Чугьяла, редкое фортепиано Una Corda, саксофоны и электроакустические элементы.

Завершает альбом титульный трек “Be the Sky”, в котором Гласс, Чугьял и Цукада соединяют музыку, пение и поэзию Миларепы. Это итоговая точка, отсылающая к центральной идее альбома — практике открытого, ясного сознания.

Be the Sky представляет собой не просто музыкальный проект, а культурный жест, объединяющий тибетскую традицию и современную академическую музыку.

