Неизвестные произведения Баха для органа исполнили впервые за 300 лет

В Германии впервые за более чем три столетия прозвучали два ранее неизвестных произведения Иоганна Себастьяна Баха. Премьера состоялась в церкви Святого Фомы в Лейпциге, где похоронен композитор.

Исполненные сочинения — Chaconne in D minor, BWV 1178 и Chaconne in G minor, BWV 1179 — предположительно были написаны около 1705 года, когда юный Бах жил в Арнштадте и был в возрасте около 18 лет.

История находки начинается в 1992 году, когда в Королевской библиотеке Бельгии обнаружили две анонимные чаконы. Лишь спустя десятилетия исследования музыковеды смогли установить авторство.

Руководитель Лейпцигского архива Баха профессор Петер Волльни, который возглавлял работу по атрибуции, отметил, что решающим стало определение личности переписчика:

копии были сделаны около 1705 года учеником Баха Саломоном Гюнтером Йоном, что позволило окончательно подтвердить происхождение произведений.

Художественный руководитель London Bach Society Маргарет Стайниц назвала находку «огромно значимой», подчёркивая, что она раскрывает масштабы таланта композитора уже в юном возрасте.

Клавесинист и исследователь Баха Махан Эсфахани также отметил важность премьерного исполнения, подчеркивая, что новые произведения демонстрируют ранние эксперименты Баха с формой и выразительностью:

«Мы слышим молодого человека, который уже умеет превращать окружающий мир в собственный музыкальный язык. Это юное вдохновение, но всё равно гениальность».

Обе чаконы показывают Баха в начале творческого пути — смелого, открытого к поиску и формирующего уникальный стиль, который спустя годы станет определяющим для западной музыки.

