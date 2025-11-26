«Амадей» — Новый трейлер байопика Вольфганга Амадея Моцарта

Стриминговый сервис Sky представил официальный трейлер нового мини-сериала «Амадей» (Amadeus) — пятисерийной биографической драмы о раннем венском периоде Вольфганга Амадея Моцарта. Премьера состоится 21 декабря эксклюзивно на Sky и платформе NOW.

Сериал переносит зрителей в 1781 год, когда 25-летний Моцарт прибывает в Вену, оставляя позади годы, связанные с ролью «музыкального чуда ребёнка». В центре сюжета — его творческий рост, столкновение с собственными амбициями и трудностями, непростые отношения с придворным композитором Антонио Сальери, а также роман с Констанцией Вебер, будущей супругой композитора.

Сохранив исторический контекст, сериал предлагает художественно-осмысленное прочтение жизни Моцарта, включая элементы легенды о соперничестве с Сальери.

Главную роль исполняет Уилл Шарп, который воплощает Моцарта в период его творческого становления. Роль Антонио Сальери — у номинанта BAFTA Пола Беттани, а Констанце Вебер сыграла Габриэль Криви.

Также в сериале снялись: Рори Киннер — император Иосиф II, Люси Коу — Цецилия Вебер, Джонатан Арис — Леопольд Моцарт.

Сериал создан компанией Two Cities Television совместно со Sky Studios. Режиссёрами выступили Джулиан Фарино и Элис Сибрайт, а шоураннером и автором сценария — Джо Бартон. Премьера «Амадея» назначена на 21 декабря.

