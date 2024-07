Американская пианистка и композитор выпустила дебютный альбом, который так и называется — Chloe Flower. Девушка спродюсировала и записала его в своей нью-йоркской квартире во время пандемии Covid-19. В нем есть декламация от популярного писателя Дипака Чопры (Innocence, Suffering, Hope) и авторская аранжировка Флауэр на песню Bad Guy певицы Билли Айлиш. Некоторые композиции, такие как Flower Through Concrete и Get What U Get, были опубликованы в предыдущие годы в формате синглов.

Альбом Chloe Flower состоит из 14 пьес, объединенных в три акта с прелюдией и своеобразным аутро Popsical. Бурный поток фортепиано стремится вперед, встречая на своем пути то скрипку, то электронику. Не удержалась девушка и от соблазна использовать в записи биты — в качестве пианистки Хлоя Флауэр много и плодотворно сотрудничает с известными рэперами, в числе которых Cardi B, Nas и Timbaland. В этом ее карьера схожа с другим ярким композитором, французом Софьяном Памаром.

Хлоя Флауэр (Chloe Flower) — феномен в музыкальной индустрии, пианистка с классическим образованием, композитор и общественный деятель, выпускница Джульярдской и Манхэттенской школ музыки. Ее имя в качестве гостевой пианистки красуется на альбомах Nas и Timbaland, она может виртуозно играть на пианино с рэп-звездой Cardi B на премии «Грэмми-2019» и одновременно выступать на мероприятиях ООН, посвященных борьбе с торговлей людьми.