Известный композитор Рюити Сакамото, до своего ухода из жизни 28 марта 2023 года, объединил усилия с визуальным художником Сиро Такатани, чтобы представить свое последнее и главное театральное произведение – TIME, которое обещает заворожить зрителей своим премьерным показом в Японии.

После беспрецедентного успеха его предыдущей работы LIFE a ryuichi sakamoto opera 1999, который увидел впечатляющий аншлаг примерно на 40 000 билетов, Сакамото вновь занимает центр сцены, на этот раз создавая полностью оригинальный саундтрек, сопровождая его концептуальное воплощение вместе с визионером Такатани.

TIME обещает стать трансформационным опытом, переплетая звук, инсталляции и визуальное искусство, чтобы создать погружающий мир, где свет и вода сливаются, рождая множество снов, безупречно интегрированных в театральное пространство. В спектакле принимают участие выдающиеся артисты, включая Мин Танаку, Маюми Мияту и Рин Исихару. Премьера состоится в Национальном театре Токио с 28 марта по 4 апреля 2024 года, а затем работу покажут в Театре РОХМ Киото 27 и 28 апреля. TIME представляет собой кульминацию творчества Сакамото и Такатани, предлагая зрителям взгляд в мир, где время становится текучим, преодолевая границы традиционного театра.

Фрагменты театрального перфоманса доступны по ссылке:

TIME, Ryuichi Sakamoto & Shiro Takatani, 2021

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Читайте также: Композитор Алессандро Мартире представит программу мастер-классов