Рут Сленчиньска, последняя ученица Рахманинова, отметила своё 100-летие

Рут Сленчиньска, последняя ученица Рахманинова, отметила своё 100-летие20.01.25
15 января 2025 года легендарная пианистка Рут Сленчиньска, последняя живая ученица Сергея Рахманинова, отпраздновала своё 100-летие. Эта выдающаяся артистка, чья карьера охватывает более девяти десятилетий, остаётся символом мастерства, вдохновения и связи с великими традициями классической музыки.
Рут Сленчиньска родилась в Калифорнии в 1925 году в семье польских иммигрантов. Её музыкальный талант проявился в раннем детстве: она дебютировала на концерте в возрасте четырёх лет, а через год уже исполняла произведения Бетховена на телевидении. В шесть лет Сленчиньска впервые выступила в Европе, покорив берлинскую публику.
Юная пианистка обучалась у величайших мастеров своего времени, среди которых был и Сергей Рахманинов. Сленчиньска вспоминает, как она не только брала уроки у маэстро, но и время от времени замещала его на выступлениях, если тот не мог сыграть из-за травмы. Их теплые отношения запомнились артистке на всю жизнь — например, она до сих пор хранит подарок от Рахманинова, ожерелье с подвеской в виде яйца Фаберже.
На протяжении своей карьеры Рут Сленчиньска выступала на крупнейших сценах мира, исполняя произведения Шопена, Баха, Дебюсси, Грига и других композиторов. Её исполнение отличается глубиной интерпретации и невероятной технической точностью.
Сленчиньска выступала для четырёх президентов США, включая игру в дуэте с Гарри Трумэном и участие в инаугурации Джона Ф. Кеннеди.
В период пандемии COVID-19 пианистка удивила мир, записав видео исполнения сонат Бетховена для YouTube в честь 250-летия немецкого композитора. Даже в преклонном возрасте она остаётся активным музыкантом, продолжая выступать и вдохновлять новые поколения.
В 2022 году, спустя десятилетия после последнего альбома, Рут Сленчиньска вновь подписала контракт с Decca Classics. Результатом стала пластинка My Life in Music.
Читайте также: Премьера балета Чайковского «Щелкунчик» состоялась 132 года назад
Похожие новости
Plankton — 54-минутный сингл Рюити Сакамото к выставке биолога Кристиана Сардета18.01.25
«Plankton» — это 54-минутная композиция, выпущенная в 2016 году и исследующая хрупкую и удивительную природу микроскопической жизни в океанах...
17 января — День рождения Рюити Сакамото17.01.25
Сегодня, в день рождения Рюити Сакамото, стоит вспомнить о его значении в мировой музыкальной культуре и о том, как его произведения продолжают вдохновлять...
Юки Мурата выпустила 20-й трек «hommage» с альбома 24 Piano Sketches16.01.25
Японская пианистка и композитор Юки Мурата поделилась новой композицией «hommage». Это 20-й трек из её амбициозного сольного проекта «24 Piano Sketches»...
Бруно Бавота поделился новым синглом «Anything Could Happen»13.01.25
Бруно Бавота начал новый год с радостной новостью для поклонников своей музыки — композитор выпустил трек «Anything Could Happen»...
Юки Мурата поделилась 19-м треком «the curtain rises» с альбома 24 Piano Sketches10.01.25
Юки Мурата продолжает радовать поклонников. В первый день нового года она представила 19-й трек проекта 24 Piano Sketches — «the curtain rises»...
Людовико Эйнауди поделился новой композицией «Jay» c альбома The Summer Portraits09.01.25
Людовико Эйнауди поделился синглом «Jay» с нового альбома The Summer Portraits, релиз которого запланирован на 31 января...