Рут Сленчиньска, последняя ученица Рахманинова, отметила своё 100-летие

20.01.25
Рут Сленчиньска, последняя ученица Рахманинова, отметила своё 100-летие

15 января 2025 года легендарная пианистка Рут Сленчиньска, последняя живая ученица Сергея Рахманинова, отпраздновала своё 100-летие. Эта выдающаяся артистка, чья карьера охватывает более девяти десятилетий, остаётся символом мастерства, вдохновения и связи с великими традициями классической музыки.

Рут Сленчиньска родилась в Калифорнии в 1925 году в семье польских иммигрантов. Её музыкальный талант проявился в раннем детстве: она дебютировала на концерте в возрасте четырёх лет, а через год уже исполняла произведения Бетховена на телевидении. В шесть лет Сленчиньска впервые выступила в Европе, покорив берлинскую публику.

Юная пианистка обучалась у величайших мастеров своего времени, среди которых был и Сергей Рахманинов. Сленчиньска вспоминает, как она не только брала уроки у маэстро, но и время от времени замещала его на выступлениях, если тот не мог сыграть из-за травмы. Их теплые отношения запомнились артистке на всю жизнь — например, она до сих пор хранит подарок от Рахманинова, ожерелье с подвеской в виде яйца Фаберже.

На протяжении своей карьеры Рут Сленчиньска выступала на крупнейших сценах мира, исполняя произведения Шопена, Баха, Дебюсси, Грига и других композиторов. Её исполнение отличается глубиной интерпретации и невероятной технической точностью.

Сленчиньска выступала для четырёх президентов США, включая игру в дуэте с Гарри Трумэном и участие в инаугурации Джона Ф. Кеннеди.

В период пандемии COVID-19 пианистка удивила мир, записав видео исполнения сонат Бетховена для YouTube в честь 250-летия немецкого композитора. Даже в преклонном возрасте она остаётся активным музыкантом, продолжая выступать и вдохновлять новые поколения.

В 2022 году, спустя десятилетия после последнего альбома, Рут Сленчиньска вновь подписала контракт с Decca Classics. Результатом стала пластинка My Life in Music.

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