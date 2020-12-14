Odin’s Raven Magic («Магия Ворона Одина») — это оркестровая работа Sigur Rós, созданная совместно с Хильмаром Ёрном Хильмарссоном (Hilmar Örn Hilmarsson), Стейндором Андерсеном (Steindór Andersen) и Марией Хульд Маркан Сигфусдоттир (Maria Huld Markan Sigfúsdóttir), премьера которой состоялась в 2002 году в Центре искусств Барбикан в Лондоне. Вживую выступление было записано в парижском концертно-выставочном комплексе Гранд-аль в парке Ла-Виллет два года спустя, и сейчас оно, наконец, стало доступно широкой общественности в формате альбома. Это увлекательный эксперимент с красивыми, драматическими оркестровыми и хоровыми аранжировками. Специально для выступления скульптором Паллом Гудмундссоном (Páll Guðmundsson) была изготовлена каменная маримба. Группа выступала в сопровождении Оркестра Парижской Консерватории (Conservatoire de Paris Orchestra) и хора Schola Cantorum под управлением дирижера Арни Хардарсона (Árni Harðarson).

В основе постановки лежит одноименная поэма XIV-XV веков неизвестного исландского автора, написанная в стиле «Эдды», ключевого произведения германо-скандинавской мифологии. Она повествует о большом пире, устроенном богами в Вальхалле. Когда они были поглощены возлияниями, появились недобрые знамения, предвещавшие конец миров богов и людей. В 1867 году поэма была исключена из официального списка древнескандинавской литературы, после того как норвежский ученый Софус Бугге заявил, что это выдуманная история XVII века. С тех пор эта теория была опровергнута литературными и лингвистическими аргументами, и новое исследование пришло к выводу, что «Магия Ворона Одина» является подлинной и, наконец, была вновь включена в «Эдду».

Sigur Rós — культовая исландская построк-группа, минималистичное и завораживающее звучание которой неизбежно сравнивают с пейзажами родины коллектива — пустынными, холодными и мистическими. Коллектив прославился неповторимым, глубоким, проникновенным звуком, играя на необычных музыкальных инструментах. Музыканты играют смычком на электрической гитаре, вибрафоне, литофоне, челесте, а солист Йонси поет фальцетом.