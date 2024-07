В течение первых 15 лет своей карьеры Крис Кларк выпускал экспериментальный IDM и эталонное техно, но в последние годы английского продюсера все больше привлекает вселенная саундтреков. В числе его ярких работ — музыка для телевизионного мини-сериала «Последние пантеры» (The Last Panthers) и психологического хоррора «Дэниел ненастоящий» (Daniel Isn’t Real). Постоянно расширяя границы своего творчества, новые композиторские техники неизбежно проникли и в его сольные альбомы. Самый свежий, Playground in a Lake, — возможно, его самая амбициозная работа на сегодняшний день, записанная с Будапештским художественным оркестром (Budapest Art Orchestra) и струнным ансамблем Scoring Berlin и охватывающая эзотерические концепции на тему изменения климата. «История о реальном изменении климата, рассказанная в мифологических терминах», как ее называет сам композитор. В студии Крис также использовал дисклавир и для работы над альбомом пригласил множество своих коллег-музыкантов, среди которых виолончелист-экспериментатор Оливер Коутс (Oliver Coates), сотрудничавший с Йоханом Йоханнссоном композитор Яр Элазар Глотман (Yair Elazar Glotman) и скрипачка Ракхи Сингх (Rakhi Singh) из Manchester Collective.

Концепция Playground in a Lake возникла примерно в одно время с созданием альбома Clark 2014 года. Некоторые произведения были написаны в тот период, но продюсер до недавнего времени ничего с ними сознательно не делал. В течение многих лет он просто вынашивал идею написать альбом, на котором не было бы электронных ударных и который не нужно было бы играть в клубе. По словам Криса Кларка, у Playground in a Lake очень сильные повествование и сюжет, словно у саундтрека к фильму, которого не существует. Его новая работа посвящена глобальному потеплению, связанными с ним изменениями климата и отличается мрачным, постапокалиптическим звучанием, в котором с трудом просматривается надежда на оптимистичный исход. «В наши дни взрослые должны быть хорошими родителями для своих детей. Оптимизм 90-х испарился. Мы живем в довольно странное и мрачное время, и я хотел написать альбом, который бы показал, что клубная музыка для меня больше не является определяющей», — говорит Clark.

Крис Кларк (Chris Clark), больше известный под более емким псевдонимом Clark, — английский электронный продюсер и кинокомпозитор, резидент культового лейбла Warp, автор саундтреков к телесериалам «Последние пантеры», «Реллик», «Кири» и психологическому хоррору «Дэниел ненастоящий». Его тесное сотрудничество с хореографом Мелани Лейн вылилось в более чем десять партитур к современным танцевальным постановкам, включая Tilted Fawn, премьера которой состоялась на сцене Сиднейской оперы, и Personal Effigies, получившую хореографическую премию Kier в 2018 году.