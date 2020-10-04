Вышел оригинальный саундтрек композитора Saycet к документальному фильму «Лев-бастард» (Le Roi Bâtard) о жизни царя зверей с необычного ракурса, снятый по заказу французского канала Canal +. Местами тревожная, местами приятная звуковая дорожка на стыке классической и электронной музыки была написана композитором в соавторстве с известным французским электронным продюсером и диджеем Лораном Гарнье. В числе 19 произведений есть и Mother, которое станет вступлением к новому альбому, намеченному на 2021 год.

За псевдонимом Saycet скрывается мультиинструменталист Пьер Лефёвр, после окончания учебы на звукорежиссера переключившийся на звуковой дизайн и сочинение электронной музыки, воплотив в жизнь свою подростковую мечту. После трех сольных альбомов и коллабораций с другими музыкантами, среди которых значатся Джей-Джей Йохансон и Nouvelle Vague, француз переключился на создание саундтреков для кино, модных показов и рекламы мировых брендов, таких как Audi, Société Générale и Peugeot. Среди его особых достижений — музыка для Центра Помпиду в Париже и театральной постановки «Снег» по бестселлеру турецкого писателя Орхана Памука для Национального театра Страсбурга.