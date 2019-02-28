С незапамятных времен люди пытаются объяснить феномен скандинавской музыки и понять ее глубинное сходство с не менее загадочной русской душой. Кто-то среди общих черт отмечает мрачность, насыщенность и неторопливость, кто-то — холодность и меланхоличное настроение. В созерцательных и медитативных мотивах нордических композиторов сокрыты эскапистская энергетика бескрайних пустошей, манящая таинственность, неописуемый восторг от величественной красоты природы.



Вышла статья «Композиторы, без которых невозможно представить скандинавскую неоклассику» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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