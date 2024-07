28 февраля 1999 года The 3DO Company выпустила пошаговую стратегию «Heroes of Might & Magic III», разработанную коллегами из New World Computing. Поистине великая игра навсегда оставила глубочайший эмоциональный след в сердцах геймеров и оказала огромное влияние на будущее всей игровой индустрии. Даже сейчас, спустя 20 лет, миллионы людей по всему миру по-прежнему увлечены виртуальными баталиями, запускают игровые стримы и тематические Youtube-каналы, а мемы про астрологов, «объявивших неделю», держатся на верхних строчках поисковых запросов.

Одним из главных достижений разработчиков стало приглашение в качестве композитора игры Пола Ромеро, чьи великолепные мелодии по-прежнему будоражат воображение. Вместе со своим партнером Робом Кингом они более 20 лет озвучивали виртуальные миры Энрота, Аксеона и Асхана. Под монументальные и благозвучные мелодии композиторов некроманты штурмовали орчью цитадель, а рыцари Эрафии отбивали атаки коварных обитателей преисподней.

Напомним, по случаю юбилея американский композитор вернется в Россию в мае с обновленной программой, в основе которой — фортепианные аранжировки любимых мелодий из фэнтезийной саги. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске выступление композитора пройдет в сопровождении симфонического оркестра Cinema and Game Music Orchestra, в Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани — струнного ансамбля. По традиции на сцене к Полу Ромеро присоединится его друг и коллега, саксофонист Брок Саммерс.

