Италия исторически является колыбелью европейской цивилизации, а светская музыка с незапамятных времен находится под влиянием композиторской школы Апеннинского полуострова. Уважая достижения великих предшественников, современные авторы продолжают поиски новых звуковых средств и соединяют средства выразительности музыкального авангарда с жанровыми формами и приемами музыки прошлых лет. Их творчеству традиционно присущи особая чувственность и мелодизм, без которых невозможно представить итальянскую музыку.



Вышла статья «Самые выдающиеся итальянские неоклассики» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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