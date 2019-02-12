Сегодня в концертных залах можно не только насладиться качественной музыкой, посмотреть балет или театральную постановку. Сами они зачастую тоже являются настоящим произведением искусства. Мы выбрали самые красивые концертные залы, которые потрясают необычностью форм, великолепием интерьеров и монументальной архитектурой.

Читайте подробнее в первой части цикла статей «Концертные залы, которые поражают своей красотой» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/beautifulconcerthalls-01