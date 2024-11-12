Альбом Рюити Сакамото Opus номинирован на премию «Грэмми 2025»

12.11.24
Ryuichi Sakamoto, composer

Альбом Opus, созданный культовым японским композитором Рюити Сакамото, удостоился престижной номинации на премию «Грэмми» 2025 года в категории «Лучший альбом в жанре нью-эйдж, эмбиент или chant».

Пластинка, вышедшая уже после ухода композитора из жизни в марте 2023 года, стал не только творческим наследием Сакамото, но и глубокой музыкальной медитацией на темы времени, природы и внутреннего мира.

Opus сочетает в себе уникальные звуковые ландшафты, которые выделяют Сакамото среди современных композиторов. Альбом получил широкое признание благодаря своему минималистичному стилю, глубокому чувству мелодии и эмоциональному воздействию, что, вероятно, и помогло ему стать одним из фаворитов в номинации.

В Opus Сакамото объединил элементы традиционной японской музыки с современными экспериментальными подходами, создавая медитативные композиции, наполненные меланхолией и умиротворением.

Ветеран музыки, Рюити Сакамото получил международное признание еще в 1980-х годах, когда завоевал свой первый «Грэмми» за саундтрек к фильму Последний император (1987). Его музыкальное наследие охватывает множество жанров и направлений, от синтезаторного попа до академической музыки и киносаундтреков.

Церемония вручения премии «Грэмми» пройдет в феврале 2025 года, и многим интересно, сможет ли Opus одержать победу в одной из самых оригинальных категорий.

Opus Ryuichi Sakamoto

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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