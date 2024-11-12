Альбом Opus, созданный культовым японским композитором Рюити Сакамото, удостоился престижной номинации на премию «Грэмми» 2025 года в категории «Лучший альбом в жанре нью-эйдж, эмбиент или chant».

Пластинка, вышедшая уже после ухода композитора из жизни в марте 2023 года, стал не только творческим наследием Сакамото, но и глубокой музыкальной медитацией на темы времени, природы и внутреннего мира.

Opus сочетает в себе уникальные звуковые ландшафты, которые выделяют Сакамото среди современных композиторов. Альбом получил широкое признание благодаря своему минималистичному стилю, глубокому чувству мелодии и эмоциональному воздействию, что, вероятно, и помогло ему стать одним из фаворитов в номинации.

В Opus Сакамото объединил элементы традиционной японской музыки с современными экспериментальными подходами, создавая медитативные композиции, наполненные меланхолией и умиротворением.

Ветеран музыки, Рюити Сакамото получил международное признание еще в 1980-х годах, когда завоевал свой первый «Грэмми» за саундтрек к фильму Последний император (1987). Его музыкальное наследие охватывает множество жанров и направлений, от синтезаторного попа до академической музыки и киносаундтреков.

Церемония вручения премии «Грэмми» пройдет в феврале 2025 года, и многим интересно, сможет ли Opus одержать победу в одной из самых оригинальных категорий.