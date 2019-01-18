Новая работа Роберто Каччапальи увидела свет 18 января на его собственном лейбле Glance и получила название «Diapason». Альбом записан на легендарной студии Abbey Road вместе с Королевским филармоническим оркестром и выпущен на CD, виниле и в цифровой версии. Одновременно с альбомом стартовал международный тур. Первые концерты пройдут в известных городских театрах на родине композитора, в Италии. После выступлений на родине маэстро отправится в тур по России.

На «Diapason» Роберто Каччапалья продолжает сближать звучание традиционных инструментов и синтезаторов, не изменяя своему привычному авторскому почерку. Чувственные фортепианные мелодии и струнные на протяжении всего альбома перекликаются с обволакивающими эмбиентными вставками. В записи альбома также принял участие итальянский контртенор Якопо Факкини. В декабре опубликован первый официальный видеоклип на композицию «Frequency of Love», который был снят сразу после записи альбома в студии Abbey Road.

Роберто Каччапалья — выпускник Миланской консерватории, сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, который находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road и аккомпанировал лауреатам Нобелевской премии. Его музыку для своих рекламных кампаний выбирают модные дома Sonia Rykiel и Stella McCartney, а сам композитор дает аншлаговые выступления по всему миру в самых престижных концертных залах, в числе которых Карнеги-холл в Нью-Йорке и знаменитый Театр Хербста в Сан-Франциско.

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