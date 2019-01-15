По случаю круглой даты американский пианист представит обновленную концертную программу, основанную на любимых мелодиях из пошаговой стратегии.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске композитору будет аккомпанировать симфонический оркестр, в Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани — струнный ансамбль. По традиции на сцене к Полу Ромеро присоединится его друг и коллега, саксофонист Брок Саммерс.

Пол Ромеро — яркий представитель современной американской композиторской школы, автор музыки к «Heroes Of Might & Magic», «Everquest», «NeverWinter Nights», «Creature Quest» и другим популярным видеоиграм. В 11 лет играл Моцарта с симфоническим оркестром Санта-Моники, а спустя два года сочинил свой первый фортепианный концерт, который исполнил вместе с Национальным симфоническим оркестром США под управлением Мстислава Ростроповича. За плечами вундеркинда дипломы Кёртисовского института музыки, Школы изобразительных искусств Фонтенбло, Гилдхолсской школы музыки и драмы и десятки, если не сотни сольных концертов, которые он посвящает романтическому репертуару Шопена, Листа и Рахманинова.

Расписание тура:

10 мая — Новосибирск — Государственный концертный зал имени А. М. Каца Новосибирской филармонии

11 мая — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония

11 мая — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония (дополнительный концерт)

14 мая — Москва — Светлановский зал ММДМ

15 мая — Ростов-на-Дону — Ростовская Филармония

16 мая — Краснодар — Краснодарская Филармония

18 мая — Москва — Светлановский зал ММДМ

19 мая — Казань — Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева

21 мая — Санкт-Петербург — Театр “Мюзик-Холл”

Информация о туре и билеты.