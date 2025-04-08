Рэйф Файнс поставит оперу Чайковского «Евгений Онегин»

Знаменитый британский актёр и режиссёр Рэйф Файнс в январе 2026 года впервые выступит в качестве оперного постановщика. Его дебютом станет новая версия оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин», премьера которой состоится в историческом зале Пале Гарнье в рамках сезона Парижской оперы.

Постановка будет идти с 26 января по 27 февраля. Музыкальным руководителем проекта станет известный дирижёр Семён Бычков, который проведёт большинство спектаклей.

Выбор произведения не случаен: «Евгений Онегин» — одно из ключевых сочинений русской музыкальной классики, основанное на романе Александра Пушкина. Эта опера глубоко исследует темы неразделённой любви, утраты и самоанализа.

Файнс, ранее исполнявший роль Онегина в одноимённом художественном фильме 1999 года (режиссёр — его сестра Марта Файнс), признаёт, что близко воспринимает эмоциональную природу главного героя. «Фигура меланхоличного, разочарованного в мире человека — частое явление в русской литературе. Это состояние души абсолютно вневременное», — отметил режиссёр.

Парижская опера подтвердила состав солистов: в роли Онегина выступит Борис Пинхасович, Татьяну исполнит Рузан Манташян, Ленского — Богдан Волков, а мадам Ларину — американская меццо-сопрано Сьюзан Грэм.

Интерес Файнса к классической музыке и сценическому искусству хорошо известен. Обладатель премии Тони и номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус», он неоднократно подчеркивал своё уважение к дисциплине, присущей классической сцене. Во время съёмок фильма «Белая ворона», посвящённого Рудольфу Нурееву, Файнс исполнял роль балетмейстера Александра Пушкина и глубоко погрузился в мир балета и музыки, изучая методику преподавания и эстетику русской сцены.

Постановка «Евгения Онегина» в Париже станет частью насыщенного сезона, который также включает новые версии опер Верди, Вагнера и Филипа Гласса.

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