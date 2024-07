Прошло всего три месяца с тех пор, как мрачная и кинематографичная инструментальная группа Anoice выпустила свой последний альбом unerasable fire, в котором отразилось время, когда мир столкнулся с новыми проблемами, возникшими после периода пандемии. Однако 5 августа 2023 года они выпустят один из самых высоких уровней шедевров среди своих прошлых релизов в виде сингла.

Впечатляющий оркестр, наслоенный струнными инструментами скрипок, альтов и виолончелей; фортепиано и барабанные дроби, вызывающие ощущение нарастающего темпа, а также разрушительно искаженные гитарные шумы. Это именно то звучание, в котором кристаллизуются таланты участников Anoice, далеко выходящие за рамки эйфории композиции the three-day blow в их первом альбоме Remmings и произведения second coming в последнем альбоме The Hidden Forest.

farfa cinematic symphony – это последняя композиция надежды, оставленной в заброшенном мире, и она войдет в историю не только отдельных жанров, таких как инструментал, пост-рок и неоклассика, но и самой музыки.